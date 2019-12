-Ek seferler şimdiden doldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Ramazan Bayramı tatilinin, yaz tatili ile birleşmesi vatandaşların seyahat taleplerinde artışa neden oldu. Özellikle karayolu ile taşımacılık yapan firmaların ek seferleri şimdiden doldu. AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren özel bir otobüs firmasının Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Yirmibeşcik, ek seferlerin planlamasına günler öncesinden başladıklarını ve tatile henüz on günden fazla vakit olmasına rağmen ek seferlerin birçoğunun dolduğunu kaydetti. Yirmibeşcik, ''Özellikle gelecek hafta Cuma günü için normal seferlerimiz çok önceden doldu. İlave seferlerimiz de her geçen gün doluyor. Biz de yeni seferler ekliyoruz. Karayolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşlara bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca mümkün olduğu kadar küçük araçlarla yolculuk yapmamalarını ve kendi araçlarıyla yolculuk yapanlara da gündüz vakitlerini tercih etmelerini öneriyorum'' diye konuştu. Bayramın, tatil sezonuna denk gelmesinin seyahat talebini artırdığını belirten Yirmibeşcik, şöyle devam etti: ''Bu bayram belirli bir yöne değil her yöne yoğunluk var. Her yerin kendine göre potansiyeli var. Örneğin 26 Ağustosta Adana'ya 17, Antalya'ya 22 ek seferimiz var. Gidişler ağırlıklı olarak Ankara, İzmir ve İstanbul'dan. Dönüş biletlerini de satmaya başladık ama tatilin kaç gün olacağı henüz belirlenmediği için gidişler kadar yoğun değil.'' -YHT için ek sefer planlanıyor- Ramazan Bayramı tatili öncesinde havayolu ile taşımacılık yapan işletmeler de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) ek sefer talebinde bulunmaya başladı. Türk Hava Yolları Ramazan Bayramı tatilinde gidiş seferlerinin yoğun olduğu 27-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında Bodrum'a 17, Dalaman'a 9, Antalya'ya 6, Trabzon'a 3 sefer ek sefer yapacak. Dönüşlerin yoğun olacağı 31 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında da Bodrum'a 11, Kuveyt'e 3, Dalaman ve Antalya'ya 10'ar, Trabzon'a 5, Kıbrıs'a 4, Adana ve İzmir'e birer ilave sefer düzenleyecek. Borajet'in Bayram tatili döneminde özellikle Edremit, Mykonos, Gökçeada, Gazipaşa, Çanakkale, Balıkesir ve Batum-Hopa ile Siirt, Isparta, Kayseri, Tokat ve Sivas seferleri yoğun talep görüyor. Şirket, Edremit ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında çarşamba, cuma ve pazar günleri ek sefer düzenleyecek. TCDD Genel Müdürlüğü ise Bayram tatili seyahatleri için tüm anahat trenlerine, tren kapasitesi kadar vagon ekleyecek. Kuruluş ayrıca Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) için de ek sefer planlaması yapıyor.