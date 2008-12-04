Ek ödeme protestosu

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve sendika üyesi bir grup, şef ve eğitim uzmanları ek ödemelerle ilgili düzenlemenin dışında tutulduğu gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.



Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan grupta bulunanlar, ellerinde ''Şefim, açım'', ''Sayın Bakanın görmesini de istiyoruz'', ''Şefim, kömür yardımına muhtacım'' yazılı döviz taşıdı. Grup, bir süre hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığını eleştiren sloganlar atarak, alkışlarla tempo tuttu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk, yaptığı basın açıklamasında ''ek ders ücreti'' aldıkları gerekçesiyle denge tazminatı alamayan il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri, şef ve eğitim uzmanları ile MEB merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenlerin daha önce yapılan iyileştirmeden yararlanamadıklarını anımsattı. Buna gösterdikleri tepki üzerine daha sonra Bakanlar Kurulu'nda ek ders ücretleri konusunda bir düzenlemenin imzaya açıldığını kaydeden Koncuk, düzenlemeyle il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü ve ilköğretim müfettişleri için ek ders saatlerinin artırılmasının öngörüldüğünü belirtti. Koncuk, ''Ancak bu düzenleme birtakım eksiklikler içermektedir. Birincisi, söz konusu artış oranı beklentileri ve sendikamızın taleplerini tam olarak karşılamamaktadır. İkincisi de şef ve eğitim uzmanı kadrosunda çalışanlar bu düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur'' dedi. Şef kadrosunda çalışanlardan üç kişinin bordrosunu okuyan Koncuk, bu şeflerin 769.58 YTL, 843.36 YTL ve 726.27 YTL maaş aldıklarını belirterek, ''yetki verilen bu kişilerin ücretlerinin mutlaka artırılması gerektiğini''

kaydetti.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in TBMM'de yaptığı konuşmada, ücretleri AB ülkeleriyle karşılaştırdığını söyleyen Koncuk, ''Sayın Bakanın acaba dili sürçtü, Afrika ülkeleri mi demek istedi?'' diye konuştu. Eğitim çalışanlarının sorunlarını sıralayarak taleplerini dile getiren Koncuk, ''Sayın Bakan madem ki Milli Eğitim Bakanlığına talip oldunuz, çalışanlarınızın ekonomik ve sosyal haklarını cesaretle dile getirin. Sizi yarın nasıl yad edeceğiz. Sizi güzel hatırlamak istiyoruz'' dedi. Çalışanlar açıklamanın ardından dağıldı.

