Ek ödeme mağduriyeti

Kadroları okulda olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez ve taşra teşkilatında geçici görevli öğretmenlerin 112 YTL civarındaki ek ödemeden yararlanamaması, büyük tepki çekti. 2006 yılından bu yana 136 YTL denge tazminatından mahrum olan geçici görevli öğretmenlerin, ek ödemeyle birlikte kayıpları 248 YTL'yi buldu. Okuldaki öğretmenlerden daha az maaş alır duruma düşen 'görevli öğretmenler'den bazılarının okuluna dönmek istemesi de idarecileri sıkıntıya soktu.



MEB, mağduriyeti gidermek için Maliye Bakanlığı ile görüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, Maliye'nin geçici görevli öğretmenlerin 248 YTL'lik kaybını en kısa zamanda gidereceğini söyledi. Bu arada ek ödemeler sonrasında bakanlık şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürlerinden daha az maaş alır duruma düştü. Okul müdürünün amiri durumundaki ilçe milli eğitim müdürünün maaşı yaklaşık 1.600 YTL olurken, bir ilköğretim okulu müdürünün maaşı 1.900 YTL'yi geçti. Ek ders ücretinin tamamını alabilen bir öğretmenin maaşı ise 1.600 YTL'yi buldu. Personel Genel Müdürü Yalçın, bu konuyu da Maliye'ye ilettiklerini belirterek, en kısa sürede bir çözüme ulaşılacağını kaydetti. Öte yandan geçen hafta yapılan öğretmen atamasında formasyonları olmadığı halde atanan 169 adayın ataması iptal edildi.

