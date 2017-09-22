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EK  GÖRÜNTÜYLE- İSTANBUL'DA SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve zaman zaman da dolu yağışı etkili oldu

22 Eylül 2017 04:06

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve zaman zaman da dolu yağışı etkili oldu. Zeytinburnu Cevlizlibağı’da yağmura yakalanan vatandaşlar metrobüs duraklarına sığındı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler  ise sırt çantasıyla ve üzerlerinde bulunan ceketlerle korunmaya çalıştı. Şiddetli yağışla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü.

Yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da Maltepe Caddesinde bulunan altı geçidi su birikinti oluştu. Bazı vatandaşlar su birikintisine girmemek için duvarı çıkarak ıslanmaktan kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Beleditesi ekipleri alt geçide  biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Köprüde mahsur kalan Servet Çelik, \"Duvarın üzerine çıktık. Oradan iki arkadaşın yardımıyla çıktık. Halimiz duman sırılsıklam olmuş durumdayım. Burası kacıncı defa böyle oluyor.Bilmiyorum neden böyle oluyor. Yağmurlarda Son bir buçuk aydır burası bu şekilde.\" dedi. 
İstanbul\'da yağışın yanısıra sürekli çakan şimşekler de gece yarısı adeta gökyüzünü aydınlattı. 

Görüntü dökümü:
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-Sağanak yağıştan görüntü
-Dolu yağışından görüntü
-Vatandaşların ıslanmama çabaları
-Su birikintisi oluşan alt geçit
-Vatandaş röp
-Çakan şimşekler(EK)
-Genel ve detaylar 

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