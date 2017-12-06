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(Ek Görüntüyle Geniş Haber) TIR'DA 302 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA 

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  İstanbul narkotik ekipleri kilomotrelerce takip ettiği TIR'a operasyon gerçekleştirdi

06 Aralık 2017 15:26

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul narkotik ekipleri kilomotrelerce takip ettiği TIR\'a operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 302 kilogram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri plakasını belirlediği toz şeker yüklü bir TIR\'ı pazartesi günü Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan itibaren takibe aldı. TIR şoförü şekerleri Avcılar\'da bir adrese indirip uyuşturucuları teslim etmek için yeniden yola çıktı. Polis ekipleri Başakşehir\'de TIR\'ın önünü kesti. Araçtaki Ukrayna uyruklu Oleh D. (42) ile Ihor K. (43) gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla TIR\'ın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda dorsesinin tabanına yapılan zulada 302 kilogram skunk ele geçirildi. Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Sergiden görüntü
-Skunkların görüntüsü
-Genel ve detaylar

POLİS KAMERASI
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-Polis araçlarının TIR\'ı durdurması
-İki şüphelinin gözaltına alınması
-TIR\'da yapılan aramalar
-Dedektör köpeğin TIR\'da arama yapması
-TIR\'da bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar

06.12.2017 - 10.57 - Haber Kodu : 171206039

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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