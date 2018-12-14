(Ek Görüntüyle Geniş Haber) TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BİR MÜDDET AYAĞIMIZI YORGANA GÖRE UZATACAĞIZ

*TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

\"Bir ülkenin ekonomisinde yaşanan sorunlar veya ülkelerin uyguladığı politikalar, diğer ülkeleri de etkiler hale geldi. 9 Milyarı aşan Gayri Safi Milli Hasıla ile Dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisindeyiz\"

*\"Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar göstergeler bir çok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bu günler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır.\"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBULDHA

İstanbul Ekonomi Zirvesi İstanbul\'da yapıldı. Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen zirveye başta TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere 10 ülkeden 500 iş adamı katıldı. Zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 4 Milyar TL değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor.



BİR ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK SORUNLAR BAŞLA ÜLKELERİ DE ETKİLEMEYE BAŞLADI\"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Ekonomik bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz bir sır değil. Bir sıkıntımız var. Ancak bu sıkıntının sebepleri nedir? Buna bakmak lazım. Tespiti doğru yapmak gerekiyor. 1980\'li yıllardan itibaren gelişen ülkelerdeki yatırımcılar, finansal piyasaların da serbest bırakılmasıyla diğer ülkelere yatırıma başladı. Ülke ekonomileri birbiri ile daha çok entegre olmaya başladı. Bir ülkenin ekonomisinde yaşanan sorunlar veya ülkelerin uyguladığı politikalar, diğer ülkeleri de etkiler hale geldi. 9 Milyarı aşan Gayri Safi Milli Hasıla ile Dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisindeyiz\" dedi.

\"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN MUTLAKA GELECEĞİZ\"

Binali Yıldırım konuşmasının devamında, \"Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha kötüsünü biz gördük. 2001\'de gördük. Finans kriziydi. Bankaları biçti gitti. 2008 krizini gördük. Gezi olaylarını gördük. Osmanlı\'da görülmeyen faiz oranı 4.6 düşmüştü. Dünyanın en büyük ihalelerini yapıyoruz. İMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar tabii ki bazı çevreleri rahatsız etti ve istikrar kayboluyor algısı maalesef bizim göstergelerimizi bozdu. Hemen arkasından 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı darbe girişimini gördük yetmedi. 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yılmadı ve ayakta kaldı. Dolayısıyla bugünlerde yaşadığımız sıkıntıların üstesinden mutlaka geleceğiz. Çünkü tedbirlerini hükumetimiz alıyor. Gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız\" ifadelerini kullandı.



\"HERKESİN DURDUĞU YERDE YATIRIM YAPAN KAZANIR\"

Yıldırım, \"Belki bir müddet 3-5 ay sıkıntılı dönemimiz olacak. Türkiye\'nin varlıkları, değerleri yükümlülüklerinin kat kat üstünde. Problemimiz şudur. Türkiye\'de bir vade uyuşmazlığı var. Yükümlülüklerin vadesi ile varlıkların vadesi birbiri ile uyuşmuyor. Burada yaşanan bir tıkanıklık var. Devlet de hükumet de bunun için var. Bu uyuşmazlığı ortadan kaldıracak tedbirleri alacak. Türkiye\'nin elinde mekanizmalar da var. Endişe etmeye lüzum yok. 2001 krizi kamu krizi idi. Türkiye\'nin borcu yani devletin borcu çok yüksekti. Onun için krize girdik. Şimdi öyle değil. Yüzde 30\'un altında. Yüzde 29. Bu oran Japonya\'da yüzde 230. Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında yüzde yüzden fazla. İtalya\'da yüzde yüz 15. En düşük olan yüzde 80. Özel sektör borcunu da katmıyoruz. Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar göstergeler bir çok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bu günler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım\'ın salona girmesi

-Genel ve detaylar

-Binali Yıldırım\'ın konuşması