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(Ek Görüntüyle Geniş Haber) SULTANAHMET MEYDANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISINDA KARAR 

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da terör örgütü IŞİD üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin 26 sanıklı dava karara

31 Ocak 2018 18:59

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA
Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Ocak 2016\'da terör örgütü IŞİD üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin 26 sanıklı dava karara bağlandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329\'ar yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Atala El Hasan, Abdurrahman Faiz Rashıd Rashıd, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş ve avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundular. 

4 TUTUKLU SANIĞA CEZA 
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş hakkında \"Anayasa\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, bu 3 sanık hakkında canlı bomba Nabil Fadlı\'nın bombayı patlatması sonucu terör amaçlı ve tasarlayarak 12 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek suçundan 192\'er yıl hapis cezası; 16 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek suçundan ise 128\'er yıl hapis cezası verdi. \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi\" suçundan ise 9\'ar yıl hapis ve 2 bin 700 TL adli para cezasına çarptırılan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıklardan Abdurrahman Faiz Rashıd Rashıd ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanığın tahliyesine karar veren heyet, yurtdışına çıkış yasağı da koydu. 

18 SANIĞA BERAAT VERİLDİ
Toplam 18 sanığın yeterli delil elde edilememesi nedeniyle atılı suçlardan beraatine karar veren heyet,  yakalamalı sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaagan, Mohammed Beraa Taskeia, Luay Taskıah ve Ahmet El Hasan\'ın dosyasının da ayrılmasına hükmetti. 

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31.01.2018 - Haber Kodu : 180131093

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