(Ek Görüntüyle Geniş Haber) SÜLEYMAN SOYLU'DAN POLİS BAŞMÜFETTİŞLERİNE: BİRİNCİ ÖNCELİKLİ GÖREVİNİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETMEKTİR

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"İçerideki bu kararlılığımızdan bir an olsun vazgeçelim, çok net söylüyorum; 15 Temmuz\'dan sonra aldığımız mesafeyi bir günde kapatırlar\"

\"FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı.\"

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar\" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın Merter\'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Müfettişlik Temel Eğitimi ve Güncelleme Semineri\'ne katıldı. Seminerin açılış programında konuşan Süleyman Soylu, seminerin önemine vurgulayarak önümüzdeki dönemlere yönelik geçmiş dönemlerden getirilen birikimin ve anlayışın çok iyi harmanlanacağı inancını taşıdığını söyledi. Bu seminerleri bir seri halinde yaptıklarını kaydeden Soylu, \"Mesleki bilgileri gözden geçirmek, güncellemek, sorunları ve çözüm önerilerini istişare etmek için seminerlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde yaşadıklarımızı bu dönemde yaşamamak da bizim en önemli sorumluluğumuzdur\" diye konuştu.



\"YOL GÖSTERECEK BİR ANLAYIŞI GÖRMENİN MEMNUNİYETİ İÇİNDEYİM\"

\"Büyük bir teşkilatın mensuplarıyız\" diyen Bakan Soylu, \"İşimizi en iyi yapabilmek, şahikasında gerçekleştirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Özellikle memnum olduğum bir şeyi ifade etmek istiyorum. sadece disiplin soruşturmaları ya da diğer soruşturmalar değil, İçişleri Bakanlığı\'na yol gösterecek bir anlayışı görmenin memnuniyeti içindeyim. Bu dolu dolu olan tecrübeyi daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi için bu iradeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz\" şeklinde konuştu.

\"BİR MATRUŞKA GİBİ AÇIYORSUNUZ İÇİNDEN ÇIKIYORLAR\"

Süleyman Soylu, konuşmasında FETÖ ile yürütülen mücadele üzerine açıklamalarda bulundu. \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir\" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar. Evet, 15 Temmuz gecesi olanlar, bu hadiseyi Türkiye\'nin başına getirmeye çalışanlar bugün yargılanıyorlar ve Türkiye içinde olanlar gerekli cezaları alıyorlar. Sizin, kendi mesleğiniz içerisinde tanıdıklarınız ve yıllarca FETÖ\'nün bayraktarlığını yapanları tanıyorsunuz, teşkilat tanıyor ve gereğini yerine getiriyor.\"

\"TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLANA KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ\'nün diğer örgütler gibi olmadığını devleti hastalık gibi sarmaya çalışmış bir örgüt olduğunu kaydetti. Soylu, \"Bu hastalıklı yapıdan tek bir hücre kalmayana kadar ve temizlendiğinden emin olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.

\"55 BİN 665 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ\"

Bakan Soylu, \"15 Temmuz hain darba girişiminden bugüne kadar darbe girişimiyle, FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 14 bin 754 kişi görevden uzaklaştırıldı, 29 bin 261 kişi de ihraç edilmiş toplam 44 bin kişiye gerekli araştırmalar, soruşturmalar değerlendirmeler sonucunda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bunun neticesinde göreve iade edilenler de oldu. Bu konuda bakanlığımız bünyesinde 7 bin 602 kişi de görevine iade edilmiştir. FETÖ soruşturması kapsamında iptal edilen pasaport sayısı da 234 bin 419\'dur\" dedi.

\"15 TEMMUZ\'DAN SONRA ALDIĞIMIZ MESAFEYİ BİR GÜNDE KAPATIRLAR\"

Bakan Soylu FETÖ\'nün çok ciddi şekilde örgütlenen, birden fazla stratejisi olan, önemli bir stratejik akıldan destek alan, başlı başına istihbarat ağı olan, silahlı ayağı olan, gelen emir ne kadar vahşice olursa olsun itaat eden geniş bir yapı olduğunu vurguladı. Soylu, \"İçerideki bu kararlılığımızdan bir an olsun vazgeçelim, çok net söylüyorum; 15 Temmuz\'dan sonra aldığımız mesafeyi bir günde kapatırlar\" dedi.

\"ARKASINDA KOSKOCA BİR AMERİKA YOK DEĞİL Mİ?\"

Süleyman Soylu, \"FETÖ sadece FETÖ mü? Biz bu kadar ahmağız, bununla uğraşıyoruz öyle mi? Arkasında koskoca bir Amerika yok değil mi? 15 Temmuz\'u bir meczup yaptı öyle mi? Bizim de buna inanmamızı istiyorlar. 15 Temmuz\'un sabahı eğer bu darbe başarılı olmuş olsaydı Allah muhafaza ilk alkışlayanlar ve kabul edenler, bugün bize müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı. Hiç bundan kuşkunuz olmasın. Beceremediler ve gerçekleştiremediler\" diye konuştu.

Terörle mücadelede tarihin en başarılı noktasına bugün ulaşıldığını aktaran Bakan Soylu, terör örgütlerine karşı etkili mücadele alındığını ifade etti. Soylu, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik 200\'ün üzerinde operasyon yapıldığını ve DEAŞ dahil terör örgütlerine yönelik mücadeleyi anlattı.

93 BELEDİYEYE ATANAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

Süleyman Soylu, terör sebebiyle 93 belediyeye, belediye başkan başkanvekili atadığını ve geçen yıl Kasım ayında oralarda bir araştırma yaptıklarını söyledi. Bu araştırmadan bahseden Soylu şunları söyledi:

\"93 BELEDİYEDE POLİSE OLAN GÜVENİN ARTIŞI YÜZDE 30\'UN ÜZERİNDE\"

\"Devletin valisini, kaymakamını, polisini, askerini nasıl görüyorsunuz? Terör ile mücadeleyi destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?\" diye yapıldı. Sadece o 93 belediyede polise olan güvenin artışı yüzde 30\'un üzerinde. Demek ki önemli bir mesafe almışız. Keza kaymakamlara, askere, keza devletin görevlilerine güvenin artışı. Terörle mücadeleye desteklenen artış oranı da yüzde 28\'in 29\'un artı 28-29\'un üzerinde. Samimiyetle, hakkaniyetle bir şeyin üzerine gidildiğinde bunu en iyi anlayacak olan vatandaşımızdır.\"

Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile polis başmüfettişleri katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Seminere katılanlar

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171212032