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 (ek görüntüyle geniş haber)  RUMELİ HİSARI İSKELESİ'NDEKİ RESTORANDA YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Rumeli Hisarı İskelesi'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

14 Ekim 2017 13:01

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Rumeli Hisarı İskelesi\'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.
Sarıyer Rumeli İskelesi\'nde bulunan restoranda saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Restorandaki 3 çalışan dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstinye, Sarıyer ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına denizden de motopomplarla müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat süren söndürme çalışması ile kontrol altına alınırken, alev alev yanan restoran kullanılmaz hale geldi. Yangına  müdahale için Kıyı Emniyeti\'ne bağlı söndürme gemisi de kıyıya geldi. Ancak itfaiye ekipleri yangını söndürdüğü için söndürme gemisi yangına müdahale etmedi.  Yangın karşı yakadan da görüntülendi. Yangın nedeniyle Rumeli Hisarı Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevrede toplananlar yangını cep telefonu ile görüntüleme telaşına düştü. Bazıları sosyal medyadan canlı yayın yaparken bazıları da balık tutmaya devam etti. Hakkı Işıktaş, \"Yangın birden çıktı. Her tarafı dumanlar ve alevler sardı. Biz de nasıl çıktığını bilmiyoruz.Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.Burası tarihi eski iskele. Şuan restoran olarak kullanılıyor\" dedi.
İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan restoran
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların cep telefonu ile kayıt yapması
-Vatandaşlarla röp
-Denizden motopompla su çekilmesi
-Çatıdaki itfaiye erleri
-Kapanan yol
-Kullanılmaz hale gelen restoran
-Kıyı Emniyetine bağlı yangın söndürme gemisinin gelmesi
-Karşı yakadan yangının görüntülenmesi
 
 

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