(Ek görüntüyle geniş haber) KADINLARDAN İSTİKLAL CADDESİNDE BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde İstiklal Caddesi\'nde toplanan binlerce kadın, kadınların yaşam hakkını savunmak, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için gece yürüyüşü yaptı.

Aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00\'da Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bu yıl 16\'ıncısı yapılan gece yürüyüşüne, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve şarkıcı Kalben\'in de olduğu siyasetçiler ve sanatçılar da destek verdi.

\"KADINLARIN HAYATLARINA TECAVÜZ EDİLMESİNE \'HAYIR\' DİYEBİLDİKLERERİ BİR DÜNYA DÜŞÜNDEYİM\"

Yürüyüşe destek veren Kalben, \"Bütün kadınların erkeklerle eşit olduğu, siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda özgürlüklerini ellerine alabildikleri, kanatlarıyla kanatlanıp, uçabildikleri ve artık tecavüze, ırzlarına geçilmesine ve hayatlarına tecavüz edilmesine \'hayır\' diyebildikleri bir dünya, ülke düşündeyim. Bunca kadın da onun düşünde. Onun için buradayız.\" dedi.

\"KADINLAR HEP DİRENDİLER, HAYATLARINA SAHİP ÇIKTILAR\"

Yağan yağmura aldırış etmeden devam eden yürüyüş Tünel Meydanı\'na kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşün sonunda Tünel Meydanı\'nda Arapça, Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması okundu. Açıklamada, \"Kadın mücadelesi tarihi, yüz yılı aştı. Baskı varsa direniş baki. Adları tarihe sığmasa da kadınlar hep direndiler. Hayatlarına sahip çıktılar. Binlerce kadın burada, milyonlarca kadın dünyanın her yerinde duruyoruz. Kadınları karar alma mekanizmalarından dışlayan, bizlere istemediğimiz bir hayatı dayatan erkek egemen bir düzen var. Burada bu düzene seslenmek için değil, bu düzene karşı bir yol önerdiğimiz için toplandık. \" ifadeleri yer aldı.

Basın açıklamasının ardından bir müddet meydanda bekleyen kadınlar, halay çekti. Daha sonra gruplar halinde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruplar

-Atılan sloganlar

-Pankart açılması

-Kalben ile röportaj

-Yürüyüşe geçilmesi

-Basın açıklaması

-Halay çekenler

-Genel ve detaylar



