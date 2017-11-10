(Ek Görüntüyle Geniş Haber) AVCILAR'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI; SOKAK ORTASINDAN YÜKSELEN ALEVLER KORKUTTU

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Avcılar\'da, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında, doğalgaz borusu zarar gördü ve birden alevler yükseldi. Metrelerce yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak üzerinde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.Borudan alevler yükselemeye başladı. Yol ortasından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgede İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler çevrede bulunan araçlarda da hasara neden oldu. Gazın kesilmesiyle alevler söndü. İtfaiye ve İGDAŞ\'ın çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolun ortasından yükselen alevler

-Olayın meydana geldiği yerden görüntü

-Alevlerin çıktığı yerden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Zarar gören bir araç ve çevredeki evlerin camları

-İş makinesinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel görüntüler

10.11.2017 - 12.16 - Haber Kodu : 171110110

10.11.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171110123

