Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Arnavutköy\'de kendisini jiletle kesip, şarj aleti kablosuyla intihar girişiminde bulunan bir kişi, karısı ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdü.

Olay sabah saatlerinde İmrahor Mahallesi İncirliova Sokak\'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulundu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin\'i boğarak öldürdü. Eşi ve kızını öldüren Mehdin Elgün, 112\'yi arayarak durumu haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyen Elgün kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Mehdin Elgün hastaneye giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu iyi olan baba buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde incelemelerde bulunurken, haberi duyan yakınları apartman önüne geldi. Anne ve küçük kızın cenazesi ilk olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna daha sonra ise Adli Tıp Morguna götürüldü.

\"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİK\"

Yaşanan olayı anlatan bir yakını, \"Sebebini bilmiyoruz. Baş sağlığı dilemeye geldik. Hepsini tanıyoruz. Hayatta böyle bir şey beklemezsin, melek gibi bir çocuktu. Eliyle boğduğunu duyduk\" diye konuştu. Elgün ailesinin bir komşusu ise, \"Sabah ses duymadık, daha önce de öyle kavga ettiklerini duymadık\" diye konuştu. Ailenin bir başka yakını ise Mehdin Elgün\'ün uyuşturucu etkisinde olabileceğini ve daha önce de ara ara kullandığı iddiasında bulundu.

BASIN MENSUPLARINA TAŞLI SALDIRI

Yaşanan olay haberleştirmek için olay yerine giden basın mensupları röportaj yaptığı sırada saldırıya uğradı. Apartman önünden koşarak gelen ailenin bazı yakınları basın araçlarına taş attı. Bazı araçların camları kırılırken, bir kişinin de kırılan camlardan dolayı eli kesildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinen görüntü

-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Yakınları ve komşuları ile röportaj

-Saldırıya uğrayan basın mensuplarının araçları

-Diğer detaylar