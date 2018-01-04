(ek görüntüyle geniş haber) - BİR ANNENİN EN ACI GÜNÜ

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- BABA KURBANI KARDEŞLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI * Anne ön safta namaz kaldı * Çocuklarının emzikleri elinden bir an olsun bırakmadı Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif

04 Ocak 2018 17:56

- BABA KURBANI KARDEŞLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

* Anne ön safta namaz kaldı

* Çocuklarının emzikleri elinden bir an olsun bırakmadı


Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA
Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira\'nın için Sancaktepe Yenidoğan\'daki Hz Ali Camii\'ne cenaze töreni düzenlendi. Çocukların annesi Dilek Yardım musalla taşına koyulan tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yardım çocuklarının cenaze namazında en önde tek başına saf tuttu. İki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü. 

ÇOCUKLARININ TABUTLARINI TAŞIDI
Elif Mina ve Miray Hira\'nın cenazeleri öğle vakti camiye getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi. Anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Dilek Yardım kendini teselli etmek isteyen akrabaları ve yakınlarına tepki gösterdi. Kendisini rahat bırakmalarını isteyen acılı anne, \"Hepinize yalvardım. Hepinizin kapısına gittim. Hiç biriniz sahip çıkmadınız. Kimse bana yaklaşmasın. Hepinize yalardım. Sen de sahip çıkmadın bana. Dede olmadın bana\" şeklinde bağırdı. 

CENAZE NAMAZLARINI KILDI
Dilek Yardım, cenaze namazında cemaatin en önüne geçerek tek başına saf tuttu. Bu sırada iki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü. Çocuklarının cenaze namazını kılan acılı anne musalla taşlarından tek tek alınan tabutlara omuz verdi. Elif Mina\'nın tabutu cenaze aracının arkasına konurken, Miray Hira\'nın tabutunu acılı anne kucağına aldı. Çocukların cenazeleri Yenidoğan mezarlığına defnedildi. 

Görüntü dökümü:
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-Dede Hasan Çakır\'ın konuşması
-Cenaze aracının gelişi
-Tabutları anne ve yakınları tarafından taşınması
-Musalla taşlarına konması
-Annenin tabutlara sarılması
-Annenin tepkisi
-Akraba bir kadın ile röp
-Cenaze namazı
-Annenin saf tutması
-Helallik alınması
-Emzikleri öpmesi
-Namazın kılınması
-Tabutların taşınması
-Cenaze aracının ayrılması
 

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