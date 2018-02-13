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(Ek görüntülerle)ŞİŞLİ'DE İKİ GRUP KAVGA ETTİ:  4 YARALI 

  -  CADDENİN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA Haber-Kamera: Hakan KAYA-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

13 Şubat 2018 22:09

 

-  CADDENİN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli\'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. 
Olay Şişli Halaskargazi Caddesi\'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

4 KİŞİ YARALANDI
Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi ise hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralananlar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY  ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI 
Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

Öte yandan, kavga anının bir cep telefonu kamerasına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde sopalar bulunan çok sayıda kişinin kavga ettikleri görülüyor.

TAKSİDEKİ HAMİLE KADIN FENALAŞTI
Taksisiyle yoldan geçerken biranda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, \"Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Biranda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının cep telefonu görüntüsü
-Ellerinde sopalarla kavga etme anları
-Olay yeri görüntüsü
-Polislerden görüntü
-Yaralananlardan görüntü
-Yaralananların ambulansa binmesi
-Polislerin aldığı önlem
-Genel ve detaylar

Güvenlik Kamerası:
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-Ellerinde sopalar olan grubun koşuşturması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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