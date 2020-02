(Ek Görüntülerle)PANTENE ALTIN KELEBEK'TE  45. GURUR GECESİ

İSTANBUL, (DHA)

45 yıldır sahnesinde Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını ağırlayan Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam tüm Türkiye\'nin nefeslerini tuttuğu görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halıda geçit töreni yaptığı, müzik dünyasının ünlü isimlerinin şovlarıyla gerçekleşen gecede 39 kategoride ödül takdim edildi. Gecenin en anlamlı dakikaları ise özel ödüllerin verildiği sırada yaşandı.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 45. Pantene Altın Kelebek, televizyon ve müzik dünyasının \'en iyileri\'ni ödüllendirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde düzenlenen tören gece boyunca görsel bir şova ve etkileyici performanslara sahne oldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel\'in sunuculuğunu yaptığı yılın \'en görkemli\' gecesinde, sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşandı. Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasına damga vuran isimleri Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu.

Ödül töreninde konuklar ve geceyi ekranları başından takip eden izleyiciler, geceye etkileyici video mapping şov ile başladı. Çağla Şıkel\'in baş dansçı olarak görev yaptığı özel bir gösterinin eşlik ettiği şovun sanat yönetmenliğini ve senaryosunu Yasin Soy yaptı.

Sahnesinde dev sanatçıları ağırlayan 45. Pantene Altın Kelebek kırmızı halısıyla da iddialıydı. Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasının en ünlü isimleri kırmızı halıda poz verdi. Geceye Cem Yılmaz-Defne Samyeli, Türker İnanoğlu, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Gülben Ergen, Demet Akalın, Kenan Doğulu-Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Sıla, Özge Özpirinçci, Selami Şahin, Hadise, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Abdullah Oğuz, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Demet Özdemir, Can Yaman, Osman Sınav, Mümin Sarıkaya, Sevcan Orhan, Deniz Seki, Hamdi Alkan, Ebru Yaşar, Hakan Altun, İzzet Öz, Nesrin Cavadzade, Nejat Yavaşoğlu, Pelin Akil-Anıl Altan ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Kokteylle başlayan gece, Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk\'ün kırmızı halı röportajları ve Moda Konseyi\'nin üyelerinden Aslı Barış ve Başak Dizer Tatlıtuğ\'un yorumlarıyla renklendi.

DUAYENLER SAHNEDE

Nefeslerin tutulduğu bu özel gecede, Türkiye\'nin duayen sanatçıları performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, son dönemlerin popüler isimleri de Pantene Altın Kelebek Sahnesi\'nde eşsiz bir dönüşümün parçası oldu.

Sibel Can, 2015 yılı sonunda çıkardığı Günah Benim single\'ı ile başarıyı yakalayan ve Türk rap\'ine yeni bir soluk getiren Eypio ile düet yaptı. İkili, Can\'ın \'Yeni Aşkım\' albümünde yer alan \'Diken mi Gül mi?\' isimli şarkısını seslendirdi. Türk pop ve rock müziğinin dönüşümüne öncülük eden Mazhar-Fuat-Özkan en sevilen şarkıları ile özel bir performans sergiledi.

Söylediği şarkılar milyonların diline plesenk olan Aleyna Tilki, bu kez Pantene Altın Kelebek\'e özel bir performans sergiledi. Genç şarkıcı kendi şarkılarının yanı sıra We Will Rock You, Show Must Go On, Smells Like Teen Spirit gibi rock müzik klasikleriyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Sahnenin en iddialı şovlarından birini Edis yaptı. \'Benim Ol\' single\'ı ile kendi dönüşümünü gerçekleştiren yeni jenerasyonun popüler ismi Edis, kendi sahne şovunun yanı sıra alternatif rock\'taki başarılarıyla öne çıkan söz yazarı ve şarkıcı Yasemin Mori ile sahne aldı.

ÖZEL ÖDÜLLER DEVLERİ ONURLANDIRDI

Pantene Altın Kelebek jürisi bu yıl genel kategoriler dışında özel ödüllerle müzik, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerini ödüllendirdi. Her biri alanında milyonların gönlünü fetheden duayen isimler Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu. Bu yıl sinemadaki 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz\'a gecede Jüri Özel Ödülü takdim edildi. Yılmaz\'a ödülünü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı verdi. Cem Yılmaz gecede yaptığı konuşmada, \"45 yaşındayım, bu ödülle aynı yaşta… Bu ödülü zamanında Zeki Müren, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kadir İnanır gibi çok kıymetli insanların elinde gördüm. Bu insanlarla beraber anılmak büyük bir onur. Başarılı işler yapmış biriyim ama televizyona iş üretmediğim için jürinin bu özel düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.ö dedi.

Müzikteki 25. yılını kutlayan pop müziğin usta ismi Kenan Doğulu özel bir ödülün sahibi oldu. \'25. Yıl Müzik Ödülü\'nü Doğulu\'ya Cem Yılmaz takdim etti. Doğulu sahnede şunları söyledi: \"Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 25 yılda ekibimle büyük bir aile olduk. 25 yıl daha çok güzel şeyler yapacağızö. Doğulu\'nun performansına sahnede; Münir Özkul\'dan Ercüment Balakoğlu\'na, Ülkü Tamer\'den Sıtkı Sezgin, Ferdi Merter, Yıldırım Öcek\'e kadar 2018 yılında magazin dünyasının vefat eden isimlerinin görüntüleri eşlik etti.

Jüri; Sıla, Nilüfer, Cüneyt Arkın ve vefatıyla milyonların yas tuttuğu bu sene ise \'Müslüm\' filmiyle tüm hayranlarını sinema salonlarında buluşturan Müslüm Gürses\'e Onur Ödülü verdi. Sıla, Mazhar Alanson\'dan aldığı ödülünü, \"İşin en önemli kısmı süper kahramanların elinden bu ödülü almak. Amacımız her zaman üretmekö sözleriyle aldı.

Geceye rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Nilüfer\'in ödülünü DMC Genel Müdürü Samsun Demir teslim aldı. Ödülü Demir\'e, Özkan Uğur takdim etti. Nilüfer geceye, \"Bu ödül 46 yılın ödülü. Umarım hak etmişimdir. Nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğimö notunu iletti.

Türkiye\'de elektronik müziğin doğuşunda büyük katkıları olan Gökçen Kaynatan \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nü Fuat Güner\'den aldı. Kaynatan, \"Yarım asırı çoktan geçtim ama gücümüz içimizde. Her şeye teşekkür ederimö dedi.

Ödülünü Türker İnanoğlu\'ndan alan Cüneyt Arkın, sevenlerine \"Sağolun, varolun. Sizin sevginizi kazandığım için dünyanın en zengin insanıyımö diyerek seslendi. Müslüm Gürses\'in ödülünü ise Muhterem Nur\'a, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu takdim etti. Ödülü alan Muhterem Nur sesinin kısıklığına ve rahatsızlığına rağmen sahneye çıkarak, ödülü aldı ve Müslüm Gürses\'in sevenlerine teşekkür etti.

Televizyon dünyasında bir rekora imza atan Arka Sokaklar dizisinin 500. Bölüm Özel Ödülü, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu\'na takdim edildi. Ödülü İnanoğlu\'na Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı sundu.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM: PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen \'Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü\'nün kazananlarına da ödülleri gecede takdim edildi. Yetenekleri, güçleri, başarıları ve bu yıl kariyerlerinde geçirdikleri dönüşüm dikkate alınarak seçilen Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran\'a sahnede ödüllerini Pantene Marka Elçisi Neslihan Atagül Doğulu verdi. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, dün hurriyet.com.tr, Kanal D ve TeVe 2\'den canlı olarak yayınlandı.

Kazananlar:

1- En İyi Dizi: Çukur-Show TV

Ödül Veren: Türker İnanoğlu

2- En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli (Çukur-Show TV)

Ödül Veren: Nebahat Çehre

3- En İyi Kadın Oyuncu: Özge Özpirinçci (Kadın-Fox TV)

Ödül Veren: Nebahat Çehre

4- En İyi Çocuk Oyuncu: Ali Semi Sefil-Kübra Süzgün (Kadın-Fox TV) Demir Birinci (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Özge Özpirinçci

5- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu - Jet Sosyete TV8

Ödül Veren: Gani Müjde

6- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ - Çocuklar Duymasın Kanal D

Ödül Veren: Gani Müjde

7- En İyi Komedi Dizisi: Çocuklar Duymasın - Kanal D

Ödül Veren: Gani Müjde

8- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Erkenci Kuş-Star TV

Ödül Veren: Ediz Hun

9- En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir (Erkenci Kuş-Star TV)

Ödül Veren: Ediz Hun

10- En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Can Yaman (Erkenci Kuş-Star TV)

Ödül Veren: Ediz Hun

11- En İyi Dizi Çifti: İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Perihan Savaş

12- En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı (Çukur-Show TV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

13- En İyi Senarist: Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

14- En İyi Yönetmen: Osman Sınav-Emre Kabakuşak-Yusuf Ömer Sınav (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

15- En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir-ATV

Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal

16- En İyi Kadın Haber Sunucu: Buket Aydın-Kanal D

Ödül Veren: Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar

17- En İyi Haber Programı: Ahmet Hakan (Tarafsız Bölge-CNN TÜRK)

Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal

18- En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı - TV8

Ödül Veren: İlker Yasin

19- En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı - ATV

Ödül Veren: İlker Yasin

20- En İyi Müzik Grubu: Athena

Ödül Veren: Nejat Yavaşoğulları

21- En İyi Pop Müzik Erkek: Edis

Ödül Veren: Demet Akalın

22- En İyi Pop Müzik Kadın: Aleyna Tilki

Ödül Veren: Demet Akalın

23- En İyi Klip: Hadise - Farkımız Var

Ödül Veren: Gülben Ergen

24- En İyi Proje: Yıldız Tilbe - Yıldız Tilbe\'nin Yıldızlı Şarkıları

Ödül Veren: Ebru Yaşar

25- Yılın Şarkısı: Gazapizm-Heyecanı Yok

Ödül Veren: Deniz Seki

26- En İyi Fantezi Müziği Erkek: Hakan Altun

Ödül Veren: Selami Şahin

27- En İyi Fantezi Müziği Kadın: Sibel Can

Ödül Veren: Selami Şahin

28- En İyi Halk Müziği Erkek: Mümin Sarıkaya

Ödül Veren: Mahmut Tuncer

29- En İyi Halk Müziği Kadın: Sevcan Orhan

Ödül Veren: Mahmut Tuncer

30- En İyi Çıkış Yapan: Ezhel

Ödül Veren: İzzet Öz

31- En İyi Gündüz Kuşağı: Fatih Ürek-Gelinim Mutfakta-Kanal D

Ödül Veren: Hamdi Alkan

32- En İyi Yarışma: Ali İhsan Varol, Mert Toksal - Kelime Oyunu Teve2

Ödül Veren: Güneri Cıvaoğlu

33- En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol-Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV

Ödül Veren: Şansal Büyüka

34- En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen\'le 2. Sayfa - Kanal D

Ödül Veren: Hamdi Alkan

35- En İyi İnternet Dizisi (Dijital Platform): Fi (Puhu TV)

Ödül Veren: Faruk Bayhan

36- En İyi YouTuber / Instagrammer: Orkun Işıtmak

Ödül Veren: Nesrin Cavadzade

37- En İyi DJ: Mahmut Orhan

Ödül Veren: İzzet Öz

38- Azerbaycan Ödülü: Aygün Kazımova

Ödül Veren: Önder Tiryaki

39- Pantene Yıldızı Parlayanlar: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran

Ödül Veren: Neslihan Atagül Doğulu

ÖZEL ÖDÜLLER

Jüri Özel Ödülü: Cem Yılmaz

Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı

25. Yıl Müzik Ödülleri: Kenan Doğulu

Ödülü Veren: Cem Yılmaz

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Gökçen Kaynatan

Ödül Veren: Fuat Güner

Onur Ödülü: Sıla

Ödülü Veren: Mazhar Alanson

Onur Ödülü: Nilüfer (Ödülü alan Samsun Demir)

Ödülü Veren: Özkan Uğur

Onur Ödülü: Cüneyt Arkın

Ödülü Veren: Türker İnanoğlu

Onur Ödülü: Müslüm Gürses (Ödülü alan Muhterem Nur)

Ödülü Veren: \"Müslüm\" filminin yapımcısı Mustafa Uslu

Arka Sokaklar dizisi 500. Bölüm Özel Ödülü: Türker İnanoğlu

Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı



Görüntü dökümü:

------------------------

-Ünlülerin tören salonuna gelişi

-Özge Özpirinççi röportaj

-Ebru Yaşar röportaj

-Aras Bulut İynemli röportaj

-Gülben Ergen röportaj

-Genel ve detay görüntüler

EK GÖRÜNTÜLER

------------------

-Ödül töreni

-Ödül töreni sunumu

-Ödüllerin verilmesi

-Ödülü sonrası sahnede yapılan konuşmalar

-MFÖ\'nün sahnede şarkı söylemesi

-Kenan Doğulu\'nun şarkı söylemesi

-Ödül sahiplerinin sahnede aile fotoğrafı