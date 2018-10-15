T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek Görüntülerle)15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN PATEN VE BİSİKLETLE GEÇEN O GENÇLER YAKALANDI 

-Köprüden paten ve bisikletle geçen gençlerin yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyaya yüklendi

15 Ekim 2018 00:52

-Köprüden paten ve bisikletle geçen gençlerin yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyaya yüklendi.
 
Haber-Kamera Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA) 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı. Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216\'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı. 

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİLER
Gençlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde gençlerin tehlikeye aldırmadan seyir halindeki araçlara tutunarak bisiklet ve paten ile yolculuk yaptıkları görülüyor. 
Görüntü dökümü
--------------------
-Sosyal medyaya yükledikleri görüntüler
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarılması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KöprüdenAli AKSOYERİSTANBULDHA  15 TemmuzKöprüsü AnkaraTehlikeliSoysalArnavutköy PolisSOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİLER GençlerinTemmuzKöprüsüGörüntülerde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24