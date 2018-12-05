(Ek görüntülerle yeniden) "ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN" METROBÜSTE KİTAP OKUMA KAMPANYASI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Silivri Abdullah Bilgüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndaki engelli öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını yaymak amacıyla metrobüste ‘Kitaba yer verin’ kampanyası başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Silivri Abdullah Bilgüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenciler, toplumsal duyarlılık projesi geliştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçti. Uygulanmasına karar verilen proje kapsamında servis aracı ile Avcılar Merkez Üniversite Kampusü’ndeki metrobüs istasyonuna getirilen 13 özel öğrenciyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri karşıladı. Okul Müdürü Bünyamin Kurt, yardımcısı Fatma Selcen Semerci, öğretmenler Hüseyin Onur Akpınar, Tuğçe Güleç, Gamze Deniz, öğrencilerle birlikte, metrobüsün camlarına, “Ve en önemlisi kitapların şarj sorunu yokturö yazılarını asarken, ellerine kitaplarını alarak oturdukları koltukların yanına üzerinde ‘Kitaba Yer verin’ ve ‘İstanbul’u okuyorum’ yazılı ayraç ve broşürler bıraktı.

Üzerlerinde okul amblemlerinin yer aldığı beyaz renkli tişörtleri bulunan öğrenciler Avcılar’dan Cevizlibağ metrobüs istasyonuna kadar kitap okuyarak yolculuk ederken, bazı öğrenciler de binen yolculara ayraç ve kitap okumanın önemini anlatan broşürler verdi. Yolcular, metrobüste bu kadar fazla sayıda öğrencinin kitap okuduğunu ilk gördüklerinde şaşırırken, projeyi çok olumlu bulduklarını söyledi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Kültür Biriminden İbrahim Akçay da, yolculuğa eşlik ederken, İstanbul’da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeleri desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler kitap okuma afişleri ve yazılarını asarken

-Engelli öğrencilerin kampanya ile ilgili görüşleri

-Öğretmen Hüseyin Onur Akpınar ve bir öğretmenin kampanya ile ilgili görüşleri

-Yolcularla röportajlar

-Öğrenciler, öğretmenleri ile toplu halde

-Öğrencilerden biri kitap ile ilgili türkü söylerken

-MEB Birim sorumlusu konuşurken

-Genel ve detay görüntüler