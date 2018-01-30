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(Ek Görüntülerle) SARIYER'DE ORMANLIK ALANDAKİ TOMBALA ÇADIRINA POLİS BASKINI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Fatih Ormanları'nda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı

30 Ocak 2018 20:16

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa\'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Fatih Ormanları\'nda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, dün gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında bir tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 lira para ele geçirdi. Yapılan baskında çadır kumarhaneyi işlettiği belirlenen S.Ş. ile çalışan K.K., A.K, E.G., S.Y. ve çadır sahibi H.K.\'nın aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. 
 
KUMAR OYNAYAN 51 KİŞİYE 259 LİRA CEZA
Çadır kumarhaneyi işleten S.Ş. ve çalışanlar K.K., A.K, E.G., S.Y. toplam 5 kişi hakkında \'Kumar oynatmak\', çadır sahibi H.K. hakkında \'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak\' suçlarından haklarında işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen 51 kişiye 259 lira para cezası kesildi. Çadır kumarhaneyi işleten ve çalışanlarla, çadır sahibinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
 
ÇADIRDA ÖNCEDEN TAVUK YETİŞTİRİLİYORMUŞ
Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerin servislerle kumar oynanan çadıra götürdükleri söylediği öğrenilirken, çadırda daha önceden tavuk yetiştirildiği tespit edildi. 
 
KUMAR OYNAMAYA GELEN OĞLUNU ARAYAN BABA
Polis ekiplerinin çadır kumarhaneye baskın yatığı sırada, bir babanın çocuğunu aramak için olay yerine geldiği görüntülere yansıdı. Oğlunu arayan babanın, oğlunun bir arkadaşıyla birlikte tombala oynamak için geldiğini, onu aradığını söylediği polis kameraları tarafından görüntülendi. 

BASKIN ANI POLİS KAMERASINDA
Baskın anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin çadıra girdikten sonra kimlik kontrolü yapmaları ve yapılan aramalar görülüyor. 

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin yaptığı baskın
-Ekiplerin arama yapması
-Masalardan görüntü
-Tombala oynamaya gelenler
-Çocuğunu arayan baba
-Şüphelilerin gözaltına alınarak çadırdan çıkarılması
-Genel ve detaylar
 

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