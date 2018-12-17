(EK GÖRÜNTÜLERLE) O POLİS TANIDIK ÇIKTI

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği\'ne operasyon düzennleyerek iki polis memurunu rüşvet iddiasıyla gözaltına almıştı. O polislerden H.Y. aslında kamuoyunun yakından tanıdığı biri. H.Y., Temmuz 2011 yılında İzmir Karabağlar Polis Merkezi\'nde, Fevziye Cengiz\'i yanındaki 2 memurla darp eden kişiydi. Yıllar sonra H.Y bu sefer rüşvet operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği\'ni baskın yaparak H.Y ve M.D adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memurları yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O POLİSLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Tutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar\'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz\'in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz\'i, \"polise hakaret ettiği\" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL\'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y\'yi de, Cengiz\'i dövmelerini \"basit yaralama\" kapsamında görmüştü.

Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3\'er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti.

İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İzmir\'deki olayın görüntüleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-H.Y.\'nin emniyetten çıkarılması (öndeki)

