(Ek görüntülerle) MARMARAY SEFERLERİ BAŞLADI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

Sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapılmaya başladı.

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapıldı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 saat yapılamayan Marmaray seferleri, arızanın giderilmesinin ardından 15 dakika arayla yapılamaya başladı.

İBB\'den MARMARAY AÇIKLAMASI

İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)\'den yapılan açıklamada, \"Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray\'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme\'sine 10, Yenikapı\'ya 10, Kazlıçeşme\'ye 10 adet araç gönderilmektedir.\" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı istasyonundan görüntüler

-Bekleyen yolcular

-Oluşan kalabalık

-Ayrılık Çeşme\'den görüntüler

-Marmaray istasyonu

-Biriken yolcular

-Yolcularla röp.

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