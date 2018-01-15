 (ek görüntülerle) KANAL İSTANBUL GÜZERGAHININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (2)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN - Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA
Ulaştırma Bakanı Arslan, düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi\'ne ilişkin detayları açıkladı. Arslan\'ın verdiği bilgiye göre 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi. Güzergah havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Sazlıdere mevkiinden havadan görüntüleri - ( 1. parçada)
-Sondaj yapılan alan (2. parçada)
-Küçükçekmece mevkiinden havadan görüntüler (3. parçada)
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