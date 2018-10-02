(ek görüntülerle geniş haber)- FUAT OKTAY: RUHLARINI VE BEDENLERİNİ PENSİLVANYA'DAKİ HAİNE 1 DOLARA SATMIŞ İRADESİZLER

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

\"Darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya\'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı\"



Haber-Kamera: Enver ALAS - CAN EROK / İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, \"Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki \'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz\'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya\'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılışı ile Harp ve Araştırma Enstitüleri\'nin Öğretime Başlangıç Töreni\'ne katıldı. Milli Savunma Üniversitesi\'nin Levent\'teki yerleşkesinde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile askeri personel katıldı.

\"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATI TESPİT EDİLENLER BU OKULLARDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR\"

Törenin açılışında konuşan Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi ile Harp ve Araştırma Enstitüleri\'nin öğretime başlangıcının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından pek çok alan ile birlikte askeri personel yetiştirme sisteminde baştan sona değişikliğe gidildiğini belirten Oktay, \"FETÖ\'cü, darbeci zihniyetin kaynağı haline dönüşmüş okulların tamamı kapatılmış, öğrencileri dağıtılmış ve yep yeni bir sistem kurulmuştur. Terör örgütüyle irtibatı tespit edilen öğretim elemanı ve öğrencilerin tamamı bu okullardan uzaklaştırılmıştır. Halen de terör örgütüyle iltisakı tespit edilenlerin okullarımız ve kuvvetle ilişiği kesilmeye devam edilmektedir\" diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi\'nin kuruluş ve faaliyete geçmesinin şartlar gereği hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Oktay, \"Buna rağmen üniversitemiz kısa sürede eğitim ve öğretim faaliyetlerini icra edebilir hale gelmiştir. Bu süreçte en çok zarar gören, adeta terör örgütü tarafından tamamen işgal edilmiş olan kurmaylık eğitimi de Ekim 2017\'de karargah subaylığı ile yeniden hayata geçmiştir. Yeni sistemin 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla uygulanıyor olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladık\" dedi.

\"FIRAT KALKANI, ZEYTİN DALI VE İDBİP- KUZEY IRAK HAREKATLARI...\"

Türklerin askerlikte köklü bir tarihe sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk askerinin geçmişte olduğu gibi bugün de sınır boyunca ve ötesinde tarihe altın harflerle yazdıracak başarılara imza attığını vurguladı. Oktay, \"Son dönemde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlip- Kuzey Irak operasyonlarının her birinin coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir. Kahraman askerlerimizin sizlerin gösterdikleri cesaretin ve elde ettikleri başarıların kıymeti, tarih kitaplarına yazıldığında çok daha iyi anlaşılacaktır. Buradan bin yıldır bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan, kanlarını döken tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum\" dedi.

\"RUHLARINI VE BEDENLERİNİ 1 DOLARA SATMIŞ İRADESİZLER, ACİZLER VE SATILIK ZAVALLILAR\"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek şunları söyledi:

\"Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki \'bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz\'. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya\'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlar ile hep birlikte gördük. Kağıt üzerinde bizden katbekat güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları birkaç ay içerisinde nasıl zafere ulaştırdığımızı tüm dünya şahit oldu. Bu ordu şanlı bir ordu, bu millet kutlu bir millettir, bu asker şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir, bu devlet ebed müddet devlettir. Her kim askerimize kem gözle bakarsa karşısında önce Cumhurbaşkanımızla birlikte bizleri bulur. Her kim bu ülkeye, bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekün milletimizi bulur.\"

\"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK\'ÜN BİLE İSMİNİ BU ÜLKEDEN KAZIMAK İSTEYENLER OLDU\"

Fuat Oktay, Türkiye\'nin jeopolitik konumu ile daima güçlü olmasını, güçlü kalmasını ve sürekli kendisini geliştirmesinin gerektirdiğinin altını çizdi. \"Bırakın gerilemeyi durmak bile bizim için felakettir\" diyen Oktay, \"Milletimiz âlicenaplığıyla bazı şeyleri unutmuş gözükebilir, geri plana atmış olabilir. Ancak hiç şüpheniz olmasın, karşımızdakiler kendi davalarından bir milim geri adım atmış değillerdir. Fatih Sultan Mehmet Han\'ın İstanbul\'u fethi ile nasıl bir çığır açtığını bizim nesillerimiz yeterince kavramıyor olabilirler. Bundan birkaç yıl önce İstanbul sokaklarındaki duvarlara \'zulüm 1453\'te başladı\' yazısını yazdıranlar, Fatih\'in başarısının anlamını çok da iyi biliyorlar. Bize yıllarca Sultan Selim\'i, Sultan Mahmut\'u Sultan Abdülaziz\'i Sultan Abdülhamid\'i çok farklı kimliklerle tanıtanlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Ölümünün hemen ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün bile ismini bu ülkeden kazımak isteyenler oldu. Hamdolsun bugün ülkemiz mazisiyle âtisi arasında köprü kurmayı temel görevi kabul eden bir anlayışla yönetilmektedir. Tarihimizdeki tüm değerlere, bu ülkeye ve millete en küçük bir hizmeti dokunmuş herkese sahip çıkmayı, saygı duymayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz\" ifadelerini kullandı.

REKTÖR AFYONCU ASKERİ OKULLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI ANLATTI

Törende konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin insan gücü yetiştiren askeri okullarının Milli Savunma Üniversitesi\'nin çatısının altında toplanarak yeniden yapılandırılmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı. Bu 2 yıl içerisinde ilk aşamada Harp Enstitüleri, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokullarında misafir asker öğrencilerin Kasım 2016\'da eğitim öğretime başlamasıyla üniversitenin ilk çalışmasının başladığını vurgulayan Afyoncu, \"Daha sonra Şubat ve Mart 2017 tarihinden Harp Okullarından ve Astsubay Okullarının ara sınıflarından öğrenci alınarak eğitime Harp Okullarımızda başladık. Kasım 2017 tarihinden itibaren ise Kurmay Subay eğitimlerinin ilk basamağı olan Karargah Subayı eğitimlerine ve araştırma enstitülerinde eğitim öğretime başlandı\" diye konuştu.

Afyoncu, Komuta Kurmay eğitimi ve Müşterek Harp Enstitüsünün de eğitime başlamasıyla birlikte üniversitenin bünyesi altında bulunan bütün askeri sistem içerisinde eğitim-öğretimin başladığını anlatarak şöyle konuştu:

\"ÇAĞIN GEREKLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DAHA İLERİYE GÖTÜRMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZDİR\"

\"Milli Savunma Üniversitesi olarak ülkelerin kalkınmalarında ve gelişmişlik düzeylerinin artmasında eğitimli, nitelikli insan gücünün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Biz ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin her şeyin odağında insan olduğunu ve insan eğitiminin en önemli hadise olarak ele alınması gerektiğinin bilincinde olarak üniversitemizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim öğretim sisteminin çağın gereklerini karşılayacak şekilde daha ileriye götürmesi en önemli hedefimizdir. Bu kapsamda Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Harp ve Araştırma Enstitüleri eğitim faaliyetleri sistematik periyot çerçevesinde akademik nitelik ve değerlere uygun olarak katkı sağlayacak şekilde ve geleceğimize, tarihimize uygun şekilde ele alınıp yeniden düzenlenmiştir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları müfredatında yer alan birçok dersin muhteviyatında ve saatinde düzenlemeler yapılmıştır.\" Rektör Afyoncu konuşmasının ardından 2018-19 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini verdi. Afyoncu, \'Osmanlı Askeri Gücü\' konulu bir sunum yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Açılış programı

-Törene katılanlar

-Fuat Oktay\'ın salona girişi

-Protokol üyeleri

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

-Fuat Oktay\'ın konuşması

-Erhan Afyoncu\'nun konuşması

-İlk ders

-Genel ve detaylar

