(EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) ACİL SERVİSLERDE YENİ DÖNEM : 'YEŞİL 2' ALANI 

*Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş,

(Acil servislerdeki yoğunluk) \"Bu kargaşayı bugünden itibaren ortadan kaldıracağız. Ayaktan hastalarımızı, acilin dışında tedavilerini yapacağız.\"

\"İstanbul\'da 16, Türkiye genelinde ise toplam 63 hastanede \'mesai dışı poliklinik\' veya \'vardiya polikliniği\' adı altında saat 23.00\'a kadar hastalara bakılacak. Böylelikle acil servislerde uzun süre bekleyen ayaktan hastalar mesai dışı \'yeşil 2\' dediğimiz polikliniklere kaydırılarak tedavi edilecekler.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetleri üzerine, bugünden itibaren 16\'sı İstanbul\'da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için \'uzamış vardiya poliklinikleri\' adı altında saat 23.00\'e kadar hizmet verileceğini açıkladı.

Eyüp Gümüş, konuyla ilgili olarak bugün bu hizmetin verileceği hastanelerden biri olan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bir basın toplantısı düzenledi.

YÜZDE 80\'İ GERÇEK ACİL OLMAYAN HASTALAR

Son dönemde acil servislerde yoğunluk yaşandığı şeklinde basında yer alan haberleri hatırlatan Gümüş, bununla ilgili olarak bakanlığın da son iki aydır yakından takip başlattığını ve kamera takip sistemiyle elde ettikleri verileri değerlendirdiklerini söyledi.

Gümüş, bu veriler doğrultusunda büyük illerdeki kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunlukların yüzde 80\'inin gerçek acil olmayan hastalar olduğunu tespit ettiklerini belirti.

\"TÜRKİYE\'DE GÜNDE 1 BUÇUK MİLYON KİŞİ MUAYENE İÇİN HASTANELERE BAŞVURUYOR\"

Gümüş, \"Türkiye\'de günde yaklaşık 1 buçuk milyon kişi muayene için hastanelerimize başvuruyor. İstanbul\'a bakıldığında ise günde 270 bin ila 300 bin arasında bir başvuru oluyor. Bunların da 45 bini acil servislerde gerçekleşiyor. Özellikle büyük metropollerde mesaiden sonra yani saat 17.00\'dan sonra çeşitli nedenlerle sağlık hizmeti almak isteyenler oluyor. Gerçek bir acil olmasa da sağlık semptomu (sorunu) olan vatandaşımızın gideceği tek yer tabii ki acil servislerdir. Burada özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de var ama şuandaki tespitlerimiz İstanbul\'da acil servislerin yüzde 85\'ini Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılıyor. Baktığınızda 200\'e yakın özel hastanemiz var. Ancak burada bazı fark meselelerinden dolayı ki bizim tebliğimize rağmen zaman zaman sorunlar yaşanıyor ve vatandaşımız marka olarak bildiği bizim kamu hastanelerine geliyor\" dedi.

\"MESAİ DIŞI \'YEŞİL 2\' DEDİĞİMİZ POLİKLİNİKLERE KAYDIRILARAK TEDAVİ EDİLECEKLER\"

İstanbul\'da 24 saatte acil hasta sayısı 1000\'in üzerinde olan 16, Türkiye genelinde ise 63 hastane olduğunu kaydeden Eyüp Gümüş, \"Bu hastaları değerlendirdiğimizde bunların yüzde 80\'i gerçek acil hasta değil. Bunun üzerine yeni bir çalışma başlattık ve mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı başlattık. \'Mesai Dışı poliklinik\' veya \'Vardiya Polikliniği\' adı altında saat 23.00\'a kadar hastanelerimiz hastalara bakacak. Böylelikle acil servislerde uzun süre bekleyen ayaktan hastalar mesai dışı \'yeşil 2\' dediğimiz polikliniklere kaydırılarak tedavi edilecekler. Acil servise hasta ilk geldiğinde doktor tarafından triyaj yapılacak. Ondan sonra hasta ya acil polikliniğe ya da yeşil 2 denilen daha hafif hastalar hemen acil servisin yakınlarına konuşlandırılan polikliniklerde bakılmasını sağlayacağız\" diye konuştu.

\"BİR HASTANIN YANINDA ÜÇ YAKINI DA GELİYOR\"

Müsteşar Gümüş, acil servislerdeki yoğunluğun bir nedeninin de başvuran hastaların yanında bulunan yakınların olduğunu dile getirdi. Gümüş, \"Yaptığımız çalışmalara baktığımızda ortalama bir hasta ile üç yakını geliyor. Yani 100 hasta başvurmuşsa 300 kişi acil servisin içinde oluyor. Bu kargaşayı bugünden itibaren ortadan kaldıracağız. Ayaktan hastalarımızı, acilin dışında tedavilerini yapacağız\" ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİSLERDE VALE HİZMETİ

Acil servislerin çok kritik alanlar olduğuna dikkat çeken Gümüş şunları söyledi:

\"Acil servisler, hastaların ya kurtarıldığı ya da kaybedildiği alanlardır. Buralarda daha kritik hastalara vakit harcamamız gerekir. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan da mesai sonrası önemli bir sorunu yoksa gelmemeleri gerekir. Ama gelirlerse de uzatılmış polikliniklerde bu hizmeti sunacağız. Bu yeni tebliğimizde acil servislere çok önem veriyoruz. Acil servisler ne kadar çok iyi çalışırsa o hastane iyi hizmet üretir. Hastanelere araçlarıyla gelen hastalarımıza \'vale\' hizmeti sunacağız. Hastamız geldiğinde bizim valemiz karşılayacak ve aracını parka götürecek. Hasta karşılama ekiplerimiz yakınlarından hastayı alacaklar ve yakınların acilden içeri alınmasını istemeyeceğiz. Yapılacak değerlendirmede hastamız sarı alana, acile ya da yeşil 2 denilen uzatılmış mesai polikliniğine alınacak. Kırmızı alan hastası ise tamamen travma hastasıdır. Bunlar genellikle ambulansla gelen ve yeniden canlandırma dediğimiz odalara alınarak herhangi bir triyaja maruz kalmadan müdahale edilecektir. Amacımız acil servislerdeki birikmeyi önlemektir.\"

\"ŞUBAT AYININ SONUNA KADAR TÜM ATAMALARI TAMAMLAYACAĞIZ

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Eyüp Gümüş, acil servislerde zaman zaman yaşanan personel sıkıntısıyla nasıl bir çözüm olacağıyla ilgili bir soruya, \"İstanbul\'a en son bin civarında hekim ataması yaptık. Önümüzdeki hafta yine atama haftası. Özellikle bu 63 hastaneye güçlendirecek atamaları başhekimlerden istedik. Bunun planlamasını yapıp Şubat ayının sonuna kadar tüm atamaları tamamlayacağız. Bu hizmetleri yeni kadrolarla vermemiz gerekir\" şeklinde yanıtladı.

BASIN MENSUPLARINA 23.00\'A KADAR HİZMET VERECEK POLİKLİNİĞİ GEZDİRDİ

Eyüp Gümüş daha sonra basın mensuplarına Dr. Sadi Konuk Hastanesi\'ne yapılan \'uzamış vardiya polikliniğini gezdirdi.

Burada poliklinikler hakkında da bilgi veren Gümüş, \"Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul\'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16\'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek. Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00\'a kadar çalışacaklar. Burası da \'Yeşil 2\' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız\" diye konuştu.

\"DR. SADİ KONUK HASTANESİ\'NİN YÜZ KATI OLACAK\"

İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020\'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi\'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak.

Görüntü Dökümü

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-Eyüp Gümüş\'ün açıklamaları

-Polikilinik ziyareti

-Müsteşar Gümüş\'ün Acil servisi gezmesi

-Burada yaptığı açıklamalar

-Uzamış vardiya polikliniğinden görüntü

-Hastanenin acil servisi

-Muayene olan hastalar

-Genel ve detay