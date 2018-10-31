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(EK GÖRÜNTÜLERLE) AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI

  Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Avcılar D-100 yan yolda bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı

31 Ekim 2018 13:48

 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Avcılar D-100 yan yolda bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar\'dan Topkapı yönüne ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazada hafif yaralanan Ozan Kaya yoldan geçen başka bir araç ile özel bir hastaneye götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü: 
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-Kazayla ilgili görüntü
-Takla atmış araç
-Polis ekipleri
-Aracın çekiciye alınması
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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