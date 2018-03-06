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(ek görüntülerle) AKM'DE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

  Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı

06 Mart 2018 18:44

 

Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Taksim\'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)\'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı.
Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM\'nin yıkımında  bugün iş makinesi devreye girdi. İş makinesi alt katlarda çalışmaya başladı. Yeni AKM binasının 2019\'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü
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EK GÖRÜNTÜLER
- İş makinasının çalışmaları
- Detaylar


GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-İş makinesinin görüntüsü
-AKM\'nin havadan arşiv görüntüsü

06.03.2018 - 13.09 - Haber Kodu  180306068
06.03.2018 - 13.11 - Haber Kodu  180306069

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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