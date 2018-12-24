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(EK GÖRÜNTÜLER)  SAVCI, MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'A "ADLİ KONTROL" İSTEDİ

  Haber:  Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER /  İSTANBUL, (DHA) Katıldıkları bir televizyon kanalında  sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri  uygula

24 Aralık 2018 17:13

 

Haber:  Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER /  İSTANBUL, (DHA)
Katıldıkları bir televizyon kanalında  sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından \"adli kontrol\" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar\'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, \"şüpheli\" sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar\'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilmesine karar verdi.  Kararın ardından mahkemeye çıkmayı bekleyen Metin Akpınar\'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adliye koridorunda vatandaşlar Akpınar\'la fotoğraf çektirdi. Müjdat Gezen\'e de desteğe gelen arkadaşları ve sevenleri adliye koridorunda bekledi. 

EK GÖRÜNTÜ
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-Müjdat Gezen\'in görüntüsü
-Desteğe gelen yakınları ve arkadaşları
-Mahkeme salonuna girmesi 
-genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların ilgisi
-Fotoğraf çektirmeleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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