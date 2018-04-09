(ek görüntüler)- MALTEPE'DEKİ DEHŞET ÇİFTLİĞİ YIKILDI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Maltepe\'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı.
Maltepe Ferhatpaşa\'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda alıkonulan bir kız çocuğu kurtarılmıştı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çiftlik sahibi tutuklanmıştı. Maltepe Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde çiftliği tamamen yıktı. Çiftliğin izinsiz olarak hazine arazisi üzerine yapıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Yıkımdan görüntü
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Çiftlik alanı
-ARŞİV GÖRÜNTÜ
-Çiftlikten görüntü
-Polis kamerasından operasyon
-Detaylar
09.04.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180409097
09.04.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180409100_