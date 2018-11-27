(EK GÖRÜNTÜLER) BAHÇELİEVLER'DEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA 

BAHÇELİEVLER\'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI 1 YARALI

Haber-Kamera Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ İstanbul DHA

Bahçelievler Zafer Mahallesi\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EK GÖRÜNTÜLER

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Alev alev yanması

-Vatandaşların söndürmesi

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler