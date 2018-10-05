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(EK GÖRÜNTÜLER) ADNAN OKTAR'IN YIKIM YAPILAN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi

05 Ekim 2018 15:06

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar\'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi.
Adnan Oktar\'ın Kandilli\'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler içeriden görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin çalışması ve yıkılan bölümler görülüyor.

Ek görüntüler
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-Ekiplerin görüntüsü
-Yıkım çalışmasından görüntü 
-Yıkılan bölümlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü:
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-Villanın içinden görüntüler
-Yıkılan bölümler

05.10.2018 - 10.43 - Haber Kodu : 181005039
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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