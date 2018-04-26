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(ek görüntü ve bilgiyle) ATAŞEHİR'DE YANGIN: 1 ÖLÜ, 3 YARALI 

  *Aile kahvaltısı sırasında çıkan yangında anne öldü

26 Nisan 2018 17:27

 

*Aile kahvaltısı sırasında çıkan yangında anne öldü. Baba, oğul ve gelin yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanan en üst katındaki dairede Recep Meşe, eşi Seva Sevgi Meşe, gelini Hatice Meşe, oğlu İbrahim Meşe mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde bulunanları merdivenle kurtardı. Baba Recep Meşe, oğlu İbrahim Meşe ve ağır yaralı olarak kurtulan gelin Hatice Meşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevgi Meşe\'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntü
-Yaralılar
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Detaylar

26.04.2018 - 12.47 Haber Kodu : 180426055
26.04.2018 - 13.20 Haber Kodu : 180426065

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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