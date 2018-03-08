(ek görüntü)- CİHANGİR'DE GÖÇÜK ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILIYOR

- Yoldan geçenler büyük tehlike atlattı, duvarın altında kalan 3 araç hasar gördü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Cihangir\'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı. Göçme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken göçük altında kalan bir araç çıkarılarak çekici ile götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Araçların kaldırılması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Güvenlik kamerasından çökme anı

-Olay yerinden görüntüler

-Hasar gören araçlar

-İtfaiyenin çalışması

-Hasar gören araçları kurtarma çalışması

-Araç sahipleri ile röportaj

-Yüksekten çöken alan

-Detaylar

08.03.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180308159

08.03.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180308174

08.03.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180308190_