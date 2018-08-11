(EK GÖRÜNTÜ)- BEŞİKTAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSTE YANGIN

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükdere Caddesi\'nde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan Yeşilpınar-Zincirlikuyu hatlı 34 LD 0364 plakalı İstanbul Otobüs Aş\'ye ait halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ahmet Yakışık, aracı yol kenarına park etti. Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs şoförü Ahmet Yakışık, \"Yolcu almaya gidiyordum.Otobüsün motor kısmında kıvılcım çıktı bende otobüsü sağa çektim. Dışarıdaki vatandaşlar ve itfaiyenin yardımıyla söndürdük otobüsü\" dedi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

EK GÖRÜNTÜ(cep telefonu)

-Otobüsten yükselen duman

-Sürücülerin müdahalesi

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Yanan otobüsten görüntü

-Otobüsün yanan motor kısmından görüntü

-Otobüs şoförüyle röp

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar



11.08.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180811047_