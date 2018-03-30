T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek görüntü) "ARAP ÇETESİ"NE OPERASYON...  ORTAKÖY'DE 2 AY ÖNCE GECE KULUBÜNE SALDIRMIŞLARDI

  - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin bir iş insanını da Yalova'dan İstanbul'a kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı

30 Mart 2018 21:47

 

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin bir iş insanını da Yalova\'dan İstanbul\'a kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Ortaköy\'de 2 ay önce 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü saldırısıyla ilgili polis bir çeteye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişiden 9\'u tutuklandı. Saldırganların 1,5 ay önce bir iş insanını da kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı. 
Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan Ziver Ç.\'nin işlettiği gece kulübünü, 24 Ocak günü motosikletli iki saldırgan kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı sonucunda kulüpte koruma olarak görev yapan Erkan Kayatekin ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili liderliğini Özkan K.\'nın yaptığı ve \"Arap çetesi\" olarak bilinen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 12 kişiden 9\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İŞ İNSANINI DA ÖLDÜRMÜŞLER
Öte yandan polisin yaptığı soruşturmada; 10 Şubat\'ta Eyüp Güzeltepe\'deki bir parkta cesedi bulunan iş insanı Yaşar Tekmanlı\'yı da \"Arap Çetesi\" üyelerinin öldürdüğü ortaya çıktı. 700 bin lira borcu olduğu için Yalova\'dan İstanbul\'a getirilerek bir parkta öldürülen Yaşar Tekmanlı\'yı öldüren kişilerin de  tutuklananlar arasında olduğu belirtildi. 

TEKMANLI VE KAÇIRILDIĞI MİNİBÜS GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşar Tekmanlı\'nın Yalova\'da bir sokaktan yaya olarak geçerkenki görüntüleri bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin de aynı sokaktan bir minibüsle geçtiği anlar da ortaya çıktı. 

EK GÖRÜNTÜLER
//////////////////////
-Güvenlik kamerası
-Tekmanlı\'nın sokaktan gecişi
-Siyah minibüsün geçişi

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Saldırı anının güvenlik kamera kaydı
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Olayın arşiv görüntüsü

30.03.2018 - 12.54 - Haber Kodu : 180330087

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SaldırıEğlenceYalovaHaberKamera Ali AKSOYERDHA OrtaköyGözaltınaSaldırganlarınOrtaköy Muallim Naci CaddesiZiverOcakErkan KayatekinKİŞİ TUTUKLANDI AsayişMüdürlüğüOperasyondaPolistekiDAEyüp Güzeltepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24