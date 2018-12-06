/ek fotoğrafla geniş haber/ Florya'da TIR'daki konteyner yola düştü: Kaza yerinde 4 metre tartışması

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY sahil yolunda TIR\'a yüklü konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Uyarı tabelasının yanlış olduğunu iddia eden sürücüyü görevliler kamera görüntülerini izlettirmesine ve metreyle ölçüm yapmalarına rağmen güçlükle ikna etti.

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Coşkun, konteyner yüklü TIR\'la Florya istikametine seyir halindeydi. 4 metrelik azami yükseklik tabelasını dikkate almayan sürücünün kullandığı TIR\'daki konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte araç olmaması büyük bir kazanın önüne geçti. Kaza nedeniyle trafik Florya istikametine durdu.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Sürücü Hasan Coşkun hatanın kendisinde olmadığını azami yükseklik tabelasının yanlış yazıldığını söylemesi üzerine kaza yerinde metre tartışması yaşandı. TIR yüksekliğinin 4 metreden az olduğunu ve tabelanın hatalı olduğunu iddia eden Coşkun\'u ikna etmekte görevliler zorluk yaşadı. Sürücü Hasan Çoşkun\'a kamera görüntüleri izletildi, metreyle köprü yüksekliği ölçüldü. Ölçümler sonucunda köprünün 4 metre yazılı azami yükseklik tabelasından 19 santimetre daha yüksek olduğu , TIR\'ın ise bu yükseklikten de yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzun süre hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen sürücü ölçümler sonucunda ikna oldu.

Yaklaşık 1 saatin sonunda yola devrilen konteynerin kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Sık sık aynı noktada kazaların meydana geldiği yolda 8 uyarı levhasının bulunduğu öğrenildi.

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