/ek fotoğraf ve bilgiyle/  Eminönü'nde yüzlerce metrelik "umut kuyruğu" havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - Gökhan ÇELİK - Can EROK - İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü\'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul\'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü\'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır çarşısının önüne kadar uzandı. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler.

Milli Piyango bayii, gişe önünde kimi zaman 300 metreye ulaşan talih kuşu kuyruğuna \'kaynak yapanları\' tartışma çıkaranları engellemek için özel güvenlik ekibi tuttu. Bazı vatandaşların sırada vakit geçirmek için kitap okuduğu görüldü. Saatlerdir bilet almak için sırada beklediklerini söyleyenler şanslarına güvendiklerini belirtti. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayisinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)