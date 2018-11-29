(Ek fotoğraf ve bilgiyle) - Pendik'te 500 bin liralık gasp kamerada

Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Heybetli\'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli\'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Heybetli, “Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı. Ayağını kapıya koyarak engelledi. Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım\" dedi

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