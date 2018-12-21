(Ek Bilgiyle)HEMŞERİLERİ TBMM BAŞKANI YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜNÜ VİDEO İLE KUTLADI

İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi. 1955 doğumlu Yıldırım\'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan sürpriz videoda başrolde çocuklar vardı.

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım\'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım\'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan video