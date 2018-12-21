T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek Bilgiyle)HEMŞERİLERİ TBMM BAŞKANI YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜNÜ VİDEO İLE KUTLADI

İSTANBUL DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi

21 Aralık 2018 01:19

İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi. 1955 doğumlu Yıldırım\'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan sürpriz videoda başrolde çocuklar vardı.
Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın doğum gününü kutladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım\'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım\'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Sosyal medyada paylaşılan video

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TBMM Başkanı Binali YıldırımYıldırımErzincanlıTBMM Başkanı Binali YıldırımSosyalGörüntü Dökümü Sosyal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24