/ek bilgiyle// Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını  

Ozan Ural, Ertan KILIÇ, Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - SARIYER Çayırbaşı\'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik 250 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, somun ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içinde toplam 3,5 kilo bonzai ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik son altı ayda üçüncü operasyonu 250 polisin katılımıyla yaptı.

Polis ekiplerinin mahallede 9 Mayıs\'ta yaptığı uyuşturucu operasyondan hemen sonra kaçak olan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen 8 ev yıkılmıştı. Soruşturmada tutuklanan Saide D.\'nin mahallede yakınlarına uyuşturucu sattırdığı bilgisi üzerine bu sabah tekrar harekete geçildi.



5 ADRESE BASKIN

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri ve Narkotik detektör köpeği \'Eros\'un da desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi\'nde önceden belirlenen 5 adrese yönelik sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda geçtiğimiz operasyonda tutuklanan Saide D.\'nin yıkılmış evinin molozları arasında somun ekmek, futbol topu ve bebek bezinin içine gizlenmiş 3,5 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.



(FOTOĞRAF)