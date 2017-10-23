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 (ek bilgiyle) 'KAPI ÇALANA AÇILIR' SERGİSİNE SALDIRI : 1 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Üsküdar Bağlarbaşı'nda Abdülmecid Efendi Köşkü, İstanbul’da 15’inci İstanbul Bienali’yle eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kapı Çalana Açılır’ sergisine dün gerçekleşen 2 saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğr

23 Ekim 2017 17:08

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Üsküdar Bağlarbaşı\'nda Abdülmecid Efendi Köşkü, İstanbul’da 15’inci İstanbul Bienali’yle eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kapı Çalana Açılır’ sergisine dün gerçekleşen 2 saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet yetkilerinden edinilen bilgiye göre; \'Kapı Çalana Açılır\' sergisine ilk olarak sabah saatlerinde bir kişi saldırdı.  Bolu\'dan geldiği öğrenilen ve daha önceden suç kaydı bulunmayan Mahmut A. polis tarafından gözaltına alındı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahmut A.\'nın sergiye saldırmasının ardından öğle saatlerinde gelen bir grup, saldırıda bulundu. Sergiyi gezenlerin de tepki gösterdiği  grup, güvenlikçiler tarafından uzaklaştırıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan bu gruptan ise gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler

23.10.2017 - 09.56 - Haber Kodu : 171023012

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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