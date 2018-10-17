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(Ek bilgiyle) - DEAŞ'IN LOJİSTİK EMİRİ YAKALANDI 

  Haber: ÇAğatay KENARLI/İSTANBUL DHA DEAŞ'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece'de yakalandı

17 Ekim 2018 18:50

 

Haber: ÇAğatay KENARLI/İSTANBUL DHA
DEAŞ\'ın Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar Küçükçekmece\'de yakalandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. “Emir\" seviyesinde görevli olduğu belirtilen, DEAŞ Göç ve Lojistik Komitesi sorumlusu Abu Jafar (K) A.A.M. Küçükçekmece\'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

KARDEŞLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Kayseri TEM ekipleri de geçtiğimiz hafta perşembe günü Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının arasında bulunduğu 3\'ü kadın 7 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6’sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-DEAŞ operasyonu
 

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