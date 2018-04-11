(Ek bilgilerle)Yıldırım: Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar

Taner YENER-İhsan YALÇIN-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yeşilköy\'de bir otelde gerçekleştirilen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\'nin açılış törenine katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç, Makedonya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver\'in de arasında bulunduğu iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan açılışta gösterilen tanıtım videosunun sonunda Afrin\'de Türk bayrağını sallayan askerin görüntüsüne yer verildi. Açılış konuşmasını yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Romanya Kraliyet ailesi tarafından verilen madalyasını Afrin\'deki şehit olan askerlere armağan ettiğini belirterek, \"Bu gururlu, şerefi onlara adamanın mutluluğu içindeyim. Mekanları cennet olsun.\" diye konuştu. Suver bu sözlerinin ardından salondakiler tarafından alkışlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili \"Efendim \'Benim daha iyi füzem var.\' Yok öbürü diyor \'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur\'. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \"21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\"ne katıldı. Burada konuşan

Yıldırım, \"Dünya çok hızlı değişiyor. Hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu sancılı süreçte küresel ve özellikle bölgesel gerilimler belirsizliği arttırıyor. Ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Çevre ülkelerde devam eden otorite boşluğu, istikrarsızlık, iç savaş, terör örgütleri bölgenin istikrarına şüphesiz zarar veriyor. Bölgemizde bu sıkıntılar yaşanırken Türkiye ne yapıyor? Türkiye\'nin yaptığı şey çok açık; bir yandan terörle mücadele yaparak hem Avrasya bölgesinin hem de Avrupa\'nın güvenliğini sağlıyor. Ve çok büyük bir mülteci sorununu tek başına göğüsleyerek bölgemizde ve dünyada mülteci sorununun daha da kötüleşmesinin önüne geçiyor. Diğer yandan ülkeyi kalkındırmak ekonomimiz daha da güçlendirmek için kararlar alıyoruz. Çok şükür bu mücadelemizde bugüne kadar başarıyı elde ettik. 15 yıldır biz bunu yapıyoruz. 15 yılın her geçen yılı da bütün zorluklara rağmen istediğimiz hedeflere ulaşmakla sonuçlanıyor\" dedi.

\"TÜRKİYE ARALIKSIZ OLARAK BÜYÜYEN BİR ÜLKE\"

\"Türkiye aralıksız olarak büyüyen bir ülke\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Türkiye 2008 sonlarında başlayan küresel krize rağmen kesintisiz yüzde 5,8 oranında büyümeyi başarmış bir ülkedir. Bu ne anlama geliyor? Bu Çin ve Hindistan\'dan sonra dünyada istikrarlı olarak büyümeyi sağlayan ülke anlamına geliyor. Türkiye\'nin göstergeleri bundan ibaret değil\" ifadesini kullandı.

\"BALKANLAR BÜYÜK BİR ACI YAŞADI\"

Başbakan Yıldırım, \"Balkanlar büyük bir acı yaşadı. Bu acının üzerinden 23 yıl geçti; ama izleri hala devam ediyor. Hala istikrar güven istediğimiz noktada değil. 90\'lı yıllarda başlayan savaşın ortaya çıkardığı yıkım, tahribat tam anlamıyla giderilmiş değil. O savaşın acıların en iyi o bölgede yaşayan dostlarımız bilir. Bugün Balkanlar\'da barışın, güvenin, istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi için hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Çünkü Ortadoğu\'da zaten yeterince sorunumuz var. Başka bölgelere de bu sorunun yayılmasının önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Bunun için Türkiye Balkanlar\'da bu anlayışla hareket ediyor. Türkiye\'nin emperyal hedefleri hiç olmadı, bundan sonra da olmaz. Türkiye gittiği yere iyilik, dostluk, barış için gider. Biz Balkanlar gelişsin Türkiye gelişsin diyoruz\" diye konuştu.

\"SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR\"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletlerin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim \'Benim daha iyi füzem var.\' Yok öbürü diyor \'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur\'. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar.

Ama sonucu kim ödüyor? Bedeli kim ödüyor; garip gureba, sivil insanlar ödüyor. Onun için zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır, bir araya gelme, \'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm\' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır. El ele vererek gerçekten Suriye\'nin de Irak\'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekûn mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz.\"

\"KİMSENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\"

Başbakan Yıldırım, \"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına asla müsamaha göstermeyiz. Böyle de bir hassasiyetimiz var. Her ülkenin aynı hassasiyeti var\" şeklinde konuştu.

\"2017\'de olduğu gibi 2018\'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz\" diyen Yıldırım, \"Soğutma falan yok, aşırı ısıtma da yok. Kararında büyüme devam edecek. Orta vadedeki hedeflediğimiz büyüme oranını devam ettireceğiz. Onun altına değil, üstüne çıkabiliriz. Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyonla mücadele önemli çünkü bu, yatırımcının karanını da etkiliyor, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor, Dolayısıyla burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta-uzun vadeli tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz, çünkü göstergeler bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, \'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini\'... Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak\" ifadesini kullandı.

İVANİÇ “PEK ÇOK ÜLKE DE VAATTE BULUNDU, SÖZLER VERDİ AMA YAPMADILAR\"

Açılışta konuşan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvaniç, Türk ekonomisinin son yıllardaki başarısını kutlayarak sözlerine başladı. Türkiye\'nin Batı Balkanlar\'daki ülkeler için önemli bir örnek olduğunu vurgulayan İvaniç, “Geçmişte çok problem vardı ancak nihayet hepimiz bir tek istek ortaklığında birleştirdik. Biz istikrarlı bir bölge ve ekonomik kalkınma istiyoruz. Bu, hepimiz için aşmamız gereken büyük zorluktu. Biz, siyasi durumu istikrara kavuşturmak istiyoruz. 23 yıl önce çok zor bir savaş geçirdik ve hiç de kolay bir dönem değildi. Bütün durumu tekrar, istikrara kavuşturmak çok zordu. Bunlara ilaveten savaş sırasında çöken ekonomimizi geliştirmek zorundaydık. Bosna Hersek\'te yabancı yatırım yoktu. İstikrarlı bir ülke olarak görünmüyorduk ve ciddi yatırımcılar bize gelmiyordu. Bosna Hersek\'teki farklı gruplar arasında da dostluğu kurmak zorundaydık. Hepsi bizim için büyük zorluktu. Türkiye, bu yönde bize çok yardımcı oldu, Türkiye\'nin verdiği desteğe teşekkür ederiz. Diğer pek çok ülke de vaatte bulundu, sözler verdi ama yapmadılar. Türkiye, büyük vaatlerde bulunmadı ama ne söylediyse arkasında durdu, yardımcı oldu.\" diye konuştu.

İVANOV “KÜRESELLEŞEN DÜNYADA BÜTÜN BU KONULAR ÖNEMLİ\"

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da zirvede dijital transformasyon, ekonomi, politika, enerji konularındaki gelişmelerin ele alınacağını belirterek, \"Tüm bunlar, bizi özellikle beşeri sermayenin yeni biçimine götürecek. İnternet, yeni teknolojiler, büyük bir bilgi erişimi kazandırdı. Bunları tartışacağız ve her zaman yeşil olan, taze olan, özgürlük gibi konuları ele alacağız. Küreselleşen dünyada bütün bu konular önemli. Bizden sonra gelecek kuşakların bizim bilgimizden, deneyimimizden yararlanmasını istiyoruz. 21. yüzyılda doğan çocuklar 22. yüzyılda da hayatlarını süreceklerine göre onlara borçluyuz.\" dedi.

ONUR MADALYALARI VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından Marmara Grubu tarafından 10 yılı dolduran üyelere onur madalyaları takdim edildi. Başbakan Binali Yıldırım da Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Karadağ Eski Başbakan Yardımcısı ve Slovenya Büyükelçisi Prof. Dr. Vujica Lazoviç\'e madalyalarını takdim etti. Açılış töreni toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

(FOTOĞRAF)