(Ek Bilgilerle)TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ 3 SAAT SONRA KURTARILDI

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA)

Beylikdüzü\'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önüne gelen işçiler caddede bulunan kanalizasyon borusuna bağlantı için kazı yapmaya başladı. Kepçe yardımıyla yaklaşık 4 metre kazı yapan işçilerden biri, çalışma yapmak için açılan çukura girdi. Bu sırada toprak kaydı ve Mustafa Demirkol adlı işçi toprak altında kaldı. İşçinin yardımını arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

\"HİÇ GÖRÜLMÜYORDU\"

Toprağın bir bölümünü işçiler ve vatandaşlar tarafından çukurdan dışarı atılsa da Demirkol sıkıştığı yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Mustafa Demirkol sıkıştığı yerden 3 saat sonra çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen işçi, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Görgü tanıklarından Atilla Özdoğan, \"Ben burada arabamla uğraşıyordum birden bir bağırış oldu. Koştuk. İçeride toprak kaymış. Hiç gözükmüyordu. Uğraştık kafasını çıkardık, nefes almaya başladı. Hemen ekiplere haber verdik. Bir boru döşüyorlardı\" diye konuştu.

Tedavisi süren işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerden görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

İşçinin çıkarılışı

Sedyeyle ambulansa taşınışı

Diğer detaylar



