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(Ek bilgilerle)SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞUNDA HAREKETLİLİK

Harun UYANIK /İSTANBUL DHA Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı

22 Ekim 2018 00:01

Harun UYANIK /İSTANBUL DHA
Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.
Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak \"Kişiye özel\" yazılı 3 kutu indirildi. Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı. Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Araçla valizlerin getirilmesi

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