(Ek bilgilerle)CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Murat SOLAK İSTANBUL DHA

İran\'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim edildi. Bu sırada kameralara acı bir görüntü yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde de ölenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran\'ın ismine o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı.

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu\'nun cenazelerini alan aileler, Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrıldı.

Ailesi tarafından alınan Zeynep Coşkun\'un cenazesi memleketi Bursa\'ya yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze araçlarının adli tıptan çıkışı

-Ölenlerin tabutlarının üst üste konulması

-Tabutların üzerindeki isimler

-Detaylar