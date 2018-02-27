(Ek bilgilerle)BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE 41 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

-Mehmet Topal\'ın başına yabancı madde atan şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Çağatay KENARLI /İstanbul DHA

Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Park\'ta oynanan derbi maçıyla ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında derbi maçıyla ilgili 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.

ARALARINDA FENERBAHÇELİ TOPAL\'A YABANCI MARDE ATAN ŞÜPHELİYE DE VAR

Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden O.T.\'nin Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal\'ın başına yabancı madde attığı belirlendi. 11 Fenerbahçe taraftarının tribünde meşale yaktığı, 5 Beşiktaş taraftarının da tribünde kavga eden kişiler olduğu emniyet kaynaklarından öğrenildi.



