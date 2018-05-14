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(Ek Bilgilerle)ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇAĞIN KANADI KUYRUĞA VURDU

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA) İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna  çarptı

14 Mayıs 2018 00:12

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA)
İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda Asiana Hava Yolları\'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları\'nın uçağının kuyruğuna  çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Asiana Hava Yollarına ait Airbus A330-300 tipi HL-7792 kuyruk tescilli uçağı, 236 yolcusuyla İstanbul\'a iniş yaptıktan sonra taksi yoluna girdi. Bu sırada KKTC Ercan Havalimanı\'ndan İstanbul\'a gelen THY\'nin Airbus A321 tipi TC-JMM kuyruk tescilli uçağı 218 numaralı körüğe yolcularını bırakmak için yanaşmaya başladı. Yanaşma sırasında Asiana Hava Yolları\'nın uçağı, THY uçağının arka dik kuyruğuna (dik stablize) vurdu. Çarpmanın etkisiyle uçağın kuyruğu sol tarafa doğru eğildi. Bu durum üzerine DHMİ itfaiye ekipleri olay yerine gelerek uçağa tazyikli su ile müdahale etti. Olayın ardından kaza bölgesinde önlem alındı. İki uçak daha sonra incelemelerde bulunmak üzere teknik hangara çekildi. Uçaklarda hasar meydan gelirken olayda yaralanan olmadı.

ÇARPMA ANI KAMERADA
Yerde ilerleyen uçağın, duran THY uçağının kuyruğuna çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

THY BASIN MÜŞAVİRİNDEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Güney Koreli havayolu şirketi Asiana Airlines\'ın OZ551 sefer sayısı ile İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan Airbus A330-300 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'ndeki 218 numaralı köprüde bulunan Türk Hava Yolları\'nın İstanbul - Ercan Havalimanı seferinden dönen TC-JMM kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağımızın kuyruğuna çarpmıştır. Çarpma sonucu, her iki havayolunun yolcularında herhangi bir yaralanma söz konusu olmamıştır, uçaklarda maddi hasar meydana gelmiştir.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-THY uçağındaki hasar
-Diğer uçaktaki hasar
-Detaylar
Güvenlik kamera görüntüleri(ÖZEL)
-Uçağın yerde ilerlemesi
-Duran THY uçağına çarpması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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