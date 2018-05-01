T24 LogoT24 Logo
Gündem

(EK BİLGİLERLE YENİDEN) TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ Yüksel KOÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)  Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı

01 Mayıs 2018 17:57

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ Yüksel KOÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) 
Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydan\'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı. 
Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs\" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydanı\'na yürüyen biri kadın dört kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Slogan atan üç kişi
- Pankartın görüntüsü
- Polisin ters kelepçe yapması
- Kadının slogan atması
- Kadının gözlatına alınması
- Detaylar 

01.05.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180501134
01.05.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180501139

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIYILMAZ BEZGİNTİFTİKCİ Yüksel KOÇKUMANOVALIDHA  Sıraselviler Caddesi Taksim MeydanMayıs"Sıraselviler Caddesi Taksim MeydanıSloganGözaltınaGörüntü Dökümü SloganPankartınPolisinKadının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24