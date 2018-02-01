ek bilgilerle yeniden // Sarıyer'de 3 katlı binada yangın: Anne ile oğlu öldü

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

SARIYER\'de 3 katlı bir binada çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, Semiha Şenol\'u kurtardı. Duman\'dan etkilenen Şenol ambulansla Maslak\'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA ANNE VE YATALAK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, 90 yaşındaki Nimet Kaykılar ve yatalak oğlu 50 yaşındaki Altan Kaykılar\'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler, Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir, \"İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. Bir kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)