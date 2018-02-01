T24 LogoT24 Logo
Gündem

ek bilgilerle yeniden // Sarıyer'de 3 katlı binada yangın: Anne ile oğlu öldü

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)  SARIYER'de 3 katlı bir binada çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

01 Şubat 2018 18:04

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) 
SARIYER\'de 3 katlı bir binada çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. 
Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, Semiha Şenol\'u kurtardı. Duman\'dan etkilenen Şenol ambulansla  Maslak\'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

YANGINDA ANNE VE YATALAK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, 90 yaşındaki Nimet Kaykılar ve yatalak oğlu 50 yaşındaki Altan Kaykılar\'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler, Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı. 
Yangını gören Yunus Emre Demir, \"İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. Bir kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu\" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CemilURALİSTANBULDHA  SARIYERMerkez Mahallesi Kayadibi SokakOlayKısaSemihaDumanANNE VE YATALAK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ YangınıNimet KaykılarAltan KaykılarYapılanSarıyer Devlet HastenesiYunus Emre DemirAlevler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24