(ek bilgilerle yeniden) Sancaktepe'de başlayan kovalamaca Maltepe'de bitti: 2'si polis 3 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

SANCAKTEPE\'DE \"dur\" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Maltepe Sahil Yolu\'nda son buldu. Kovalamaca sırasında zanlıların kullandığı otomobil yol keserek aracı durdurmaya çalışan görevli ekip araçlarına çarparak ilerledi. Araçlarda bulunan 2 polis yaralandı. Polisin açtığı ateşte ise otomobilde bulunan bir kişi omzundan yaralandı.

Sancaktepe\'de saat 04:00 sıralarında polis ekiplerinin \"dur\" ihtarına uymayan 34 LP 5298 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ümraniye, Tepe Üstü\'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ters yönden giren otomobil Maltepe İstikametine yöneldi.



POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI

Kadıköy\'e giren otomobili takip eden polis ekipleri Ethem Efendi Caddesi\'nde barikat kurdu. Ancak otomobil barikattaki polis araçlarına çarparak yoluna devam etti. Kazada 2 polis yaralandı.



POLİS ATEŞ AÇARAK DURDURABİLDİ

Polisin dur ihtarlarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden otomobile polisler tarafından ateş açıldı. Bir süre Sahil Yolu\'nda ters istikamette giden otomobilin lastikleri patlatılarak durdurulabildi. 2\'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Araçta bulunan O.A.\'nın yaralı olduğunu gören ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek şüpheliyi hastaneye sevk etti.

OTOMOBİLDE 6 AKÜ BULUNDU

Araçta bulunan M.K. ile Özbekistan uyruklu S.S. ve M.R. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Ümraniye\'den çalındığı belirlenen 6 akü bulundu. Polis ekipleri şüphelilerle ilgili yaptığı detaylı incelemede M.K.\'nın 13 ayrı suçtan, yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.A.\'nın ise 16 suçtan kaydının olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(ek bilgilerle yeniden)- SANCAKTEPE\'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA MALTEPE\'DE BİTTİ: 2\'Sİ POLİS 3 YARALI