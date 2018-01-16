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(ek bilgilerle yeniden)- NAKLİYECİLER SİTESİ'NDEKİ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu

16 Ocak 2018 18:39


 
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu\'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi\'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu. 
Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri bugün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 26 yaşındaki F.E.\'ye ait olduğunu belirledi. F.E.\'nin vücudunda kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmazken yıkılmış alanlardan hurda malzemeler toplarken üzerine düşen bir duvarın altında kalarak öldüğü değerlendiriliyor. F.E.\'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Detaylar

16.01.2018 - 14.34 Haber Kodu : 180116118

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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KENARLIDHA GeçtiğimizZeytinburnu Ambarlar Nakliyeciler SitesiDökümü OlayHaber Kodu

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